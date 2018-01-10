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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин

Рогозин: РФ может готовить кадры для узбекской аэрокосмической отрасли

© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Политика
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Подготовкой технических специалистов Узбекистана для совместной работы с российским авиапромом готовы заняться преподаватели Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин предложил готовить кадры для аэрокосмической отрасли Узбекистана в России, сообщает корреспондент Sputnik.

"Подготовкой технических специалистов Узбекистана для совместной работы с российским авиапромом готовы заняться преподаватели Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва", — отметил политик на свой странице в Facebook, комментируя новость о стремлении Узбекистана развивать собственную аэрокосмическую промышленность.

При этом вице-премьер достаточно хорошо знаком с узбекским авиапромом. Российская делегация во главе с Рогозиным в конце октября прошлого года посещала Ташкент и осмотрела Ташкентский механический завод (бывшее Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова).

Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли
Пресс-служба Роскосмоса
Узбекистан может заняться развитием аэрокосмической промышленности
Члены делегации ознакомились с цехом по производству комплектующих частей самолетов, процессом создания композитных материалов и запасных частей, мерами по повышению квалификации кадров и подготовке ведущих специалистов. По итогам визита стороны договорились создать совместную рабочую группу для реализации проектов на мощностях завода.

В Узбекистане в ближайшие годы планируется восстановить авиационную промышленность и в перспективе создать аэрокосмическую отрасль. Это предусмотрено проектом государственной программы "Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий".

Проекты нормативно-правовых документов по восстановлению авиационной промышленности и созданию аэрокосмической промышленности планируется подготовить до 10 ноября 2018 года. Они, в частности, должны предусмотреть создание специального госоргана по аэрокосмической деятельности.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин (в центре) во время посещения Ташкентского механического завода
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
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Также будет утвержден комплекс мер, направленный на формирование материальной и научной баз, подготовку кадров, привлечение иностранных инвестиций в новое направление экономики страны.

Мирзиёев в конце декабря в послании двум палатам парламента заявил, что в последние годы в Узбекистане не уделялось достаточно внимания внедрению аэрокосмических технологий в ведущие отрасли экономики страны. Глава Узбекистана указал на необходимость привлечения иностранных инвесторов к реализации проектов на основе государственно-частного партнерства к созданию национальной космической инфраструктуры наземного базирования и производственного назначения.

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Теги:
Дмитрий Рогозин, Самара, Россия, Исследования космоса



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    Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.

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