Мирзиёеву рассказали о перестройке Чирчика

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал в акционерном обществе "Узбекхиммаш" в городе Чирчике, где ему презентовали проекты по перестройке этого населенного пункта на основе современных требований градостроительства, сообщает пресс-служба.
Проект реконструкции Чирчикского центрального дехканского рынка предусматривает создание современного базара нового типа.
Главе государства также рассказали о проектах реконструкции центрального парка города, созданию современной аллеи вдоль реки Чирчик, модернизации Чирчикского государственного педагогического института и расположенного в городе Государственного института физической культуры.
"Здесь же прошла презентация инвестиционного проекта АО "Узбекгидроэнерго" по строительству Пскентской, Чарбагской гидроэлектростанций на основе инновационных технологий, обеспечению их устойчивого и безопасного функционирования", — говорится в сообщении.
Президенту представили программу развития сельскохозяйственного машиностроения, которая будет реализована на территории Чирчикского завода сельскохозяйственной техники. Мирзиёеву также рассказали о планах по организации выпуска современной, ресурсосберегающей, высокопроизводительной сельхозтехники и средств механизации.
Президент отметил, что реализуемые экономические реформы по развитию отраслей промышленности в ближайшие годы дадут весомые результаты.
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