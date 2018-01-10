Мирзиёеву рассказали о перестройке Чирчика

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал в акционерном обществе "Узбекхиммаш" в городе Чирчике, где ему презентовали проекты по перестройке этого населенного пункта на основе современных требований градостроительства, сообщает пресс-служба.

Проект реконструкции Чирчикского центрального дехканского рынка предусматривает создание современного базара нового типа.

Главе государства также рассказали о проектах реконструкции центрального парка города, созданию современной аллеи вдоль реки Чирчик, модернизации Чирчикского государственного педагогического института и расположенного в городе Государственного института физической культуры.

"Здесь же прошла презентация инвестиционного проекта АО "Узбекгидроэнерго" по строительству Пскентской, Чарбагской гидроэлектростанций на основе инновационных технологий, обеспечению их устойчивого и безопасного функционирования", — говорится в сообщении.

Президенту представили программу развития сельскохозяйственного машиностроения, которая будет реализована на территории Чирчикского завода сельскохозяйственной техники. Мирзиёеву также рассказали о планах по организации выпуска современной, ресурсосберегающей, высокопроизводительной сельхозтехники и средств механизации.

Президент отметил, что реализуемые экономические реформы по развитию отраслей промышленности в ближайшие годы дадут весомые результаты.

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