Мирзиёев рассказал о масштабных увольнениях в Министерстве обороны

Президент отметил, что многие должностные лица в Министерстве обороны не оправдали оказанного доверия, показали себя пассивными и безынициативными, не могут и не умеют самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Министерстве обороны Узбекистана проходят масштабные увольнения сотрудников, которые показали себя пассивными и безынициативными, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом в своем выступлении на заседании Совета безопасности в расширенном составе сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

По его словам, многие должностные лица в Министерстве обороны не оправдали оказанного доверия, показали себя пассивными и безынициативными, не могут и не умеют самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность.

"Такие недостатки, на мой взгляд, — это результат деятельности бывшего руководства Министерства обороны, которое работало в основном старыми методами. Недостаточной была связь с войсками, не уделялось должного внимания вопросам подготовки военных кадров, не хватало решительности принимать в случае необходимости самостоятельные решения. К сожалению, в результате военачальники зачастую привыкли работать по указке сверху", — отметил глава государства.

По ходатайству министра обороны, заметил Мирзиёев, освобождены от занимаемых должностей двое его заместителей, начальники Академии Вооруженных сил и Чирчикского военного училища, не будет утвержден в должности один из исполняющих обязанности командующего войсками военного округа.

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"Самим министром обороны уже уволены около 40, понижены в должности 36 военнослужащих, не отвечающих предъявляемым требованиям и устранившихся от активной работы в войсках", — сказал Мирзиёев.

По его мнению, это говорит о том, что в данной сфере отсутствует рейтинговая система, позволяющая дать конкретную оценку деятельности военных кадров, в результате наблюдается неудовлетворительное состояние дел в сфере отбора и расстановки кадров.

Для изменения ситуации, устранения подобных и других имеющихся недостатков, организации всей работы в соответствии с требованиями времени, дальнейшего углубления реформ в военной сфере президент в ходе выступления президент заявил о назначении новых начальника Генерального штаба и командующих военными округами.

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