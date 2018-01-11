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Расширенное заседание Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан

Национальная гвардия Узбекистана будет охранять общественный порядок

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Такие задачи перед этим войсковым подразделением поставил президент Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на заседании Совета безопасности в расширенном составе

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Национальная гвардия Узбекистана займется охраной общественного порядка, сообщает корреспондент Sputnik.

Такие задачи перед этим войсковым подразделением поставил президент Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на заседании Совета безопасности в расширенном составе.

По словам главы государства, к сожалению, в последние 15-20 лет из-за неправильного подхода к вопросам охраны общественного порядка и безопасности работа в этой сфере проводилась не на системной основе, а Совет безопасности не уделял им должного внимания.

"По сути, не было конкретной структуры, ответственной за сферу, а подразделения, занимающиеся данными вопросами, входили в состав то МВД, то Минобороны, и поэтому их роль была не столь ощутима. Практически не проводились учебно-тренировочные мероприятия по охране общественного порядка и безопасности. При выполнении в случае необходимости оперативных задач возникали бюрократические преграды", — отметил Мирзиёев.

В результате, по его мнению, оперативные решения принимались не вовремя, неэффективно исполнялись поставленные задачи.

Президент также заметил, что во всем мире обеспечением порядка внутри страны и общественной безопасности занимается не армия, не Министерство обороны, а отдельная структура.

Шавкат Мирзиёев на расширенном заседании Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан
Пресс-служба президента Узбекистана
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"На основе концепции "Безопасный город — безопасная страна" мы сегодня осуществляем масштабную работу, направленную на обеспечение общественного порядка в стране. Именно поэтому была создана новая структура — Национальная гвардия. Теперь в каждом городе и области за выполнение проекта "Безопасная территория", охрану общественного порядка ответственность возлагается и на МВД, и на Национальную гвардию", — сказал Мирзиёев.

В этой связи он поручил командующему Национальной гвардией Б.Ташматову как можно быстрее закончить организационную часть работы и в полном объеме заняться исполнением своих непосредственных обязанностей по охране общественного порядка и безопасности.

"Теперь за охрану общественного порядка и безопасности будут нести персональную ответственность министр внутренних дел П.Бобожонов и командующий Национальной гвардией Б.Ташматов", — подчеркнул президент.

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Теги:
Минобороны Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Вооруженные силы, Глава государства



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