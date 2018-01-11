Узбекистан передал в дар Афганистану обещанные тракторы и автобусы

Церемония передачи 25 автобусов и трех тракторов прошла 10 января в Хайратоне с участием спецпредставителя Узбекистана по Афганистану

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан накануне передал в дар Афганистану 25 автобусов, три трактора и навесную технику, сообщает корреспондент Sputnik.

Напомним, что это решение было принято во время визита афганского лидера Ашрафа Гани в Узбекистан 4-6 декабря прошлого года. Тогда в знак искренней дружбы между странами Шавкат Мирзиёев распорядился об организации передачи в дар автобусов марки Isuzu и современных тракторов марки New Holland, произведенных в Узбекистане.

Церемония передачи прошла 10 января в Хайратоне, куда прибыла узбекская делегация во главе со спецпредставителем президента Узбекистана по Афганистану Исматиллой Иргашевым.

В ходе своего выступления дипломат отметил, что руководство Узбекистана придает большое значение развитию и укреплению добрососедских отношений с Афганистаном, расширению взаимовыгодного сотрудничества с ним во всех сферах. Он также подчеркнул заинтересованность республики в скорейшем установлении мира, стабильности в Афганистане и решимость Ташкента в продолжении содействия в восстановлении экономической и транспортной инфраструктуры соседней страны.

Афганская сторона выразила признательность узбекскому лидеру за безвозмездную передачу автобусов и тракторов, отметив, что данное событие является ярким примером дружеского отношения Узбекистана к народу и правительству Афганистана. Переданные Узбекистаном автобусы облегчат доставку афганских детей в школы. При этом три из них отправятся в администрацию Хайратона.

По мнению экспертов, прошедший в декабре визит главы Афганистана в Узбекистан стал историческим событием, открывшим новую страницу во взаимоотношениях двух стран. По его итогам было подписано 20 документов о сотрудничестве в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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