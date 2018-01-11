Узбекистан и Таджикистан договорились по визам и госгранице

В ближайшее время будет подписан документ о поездках граждан, теперь они могут смогут находиться месяц без визы на территории соседней республики

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан достигли договоренностей по визовым отношениям и спорному участку госграницы.

"Таджикистан и Узбекистан достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы — плотине Фархадской ГЭС. Согласно достигнутым накануне договоренностям в ближайшее время между республиками будет подписан новый документ "О взаимных поездках граждан", в соответствии с которым граждане двух государств могут находиться на территории РТ и РУ без получения соответствующей визы в течение одного месяца", — сообщил в интервью ТаджикТА источник в правительстве Таджикистана.

Стороны также подтвердили намерения по открытию в ближайшее время сообщения пассажирских поездов и автобусов, а также новых контрольно-пропускных пунктов границе двух государств. Касаясь вопросов границы, стороны договорились, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект — собственностью Узбекистана.

Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан. Напомним, что разногласия между двумя странами возникали регулярно в течение почти 25 лет. Душанбе нередко обвинял соседнюю республику в блокировании железных и автодорог. В свою очередь, Ташкент выступал против строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС, которая, по мнению властей Узбекистана, является угрозой всему аграрному сектору региона. В 2001 году сначала Узбекистан, а потом и Таджикистан ввели визовый режим между двумя государствами.

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, в спорных вопросах с Таджикистаном.

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