Узбекистан и Таджикистан договорились по визам и госгранице

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан достигли договоренностей по визовым отношениям и спорному участку госграницы.
"Таджикистан и Узбекистан достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы — плотине Фархадской ГЭС. Согласно достигнутым накануне договоренностям в ближайшее время между республиками будет подписан новый документ "О взаимных поездках граждан", в соответствии с которым граждане двух государств могут находиться на территории РТ и РУ без получения соответствующей визы в течение одного месяца", — сообщил в интервью ТаджикТА источник в правительстве Таджикистана.
Стороны также подтвердили намерения по открытию в ближайшее время сообщения пассажирских поездов и автобусов, а также новых контрольно-пропускных пунктов границе двух государств. Касаясь вопросов границы, стороны договорились, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект — собственностью Узбекистана.
Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, в спорных вопросах с Таджикистаном.
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