Парламент Узбекистана признал допущенные ошибки в проекте госбюджета

Главной причиной проволочек при разработке проекта бюджета стала необходимость сделать его более реальным и конкретным, заявил председатель Комитета cената по бюджету и экономическим реформам Мухамед Джумагалдиев

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Парламент Узбекистана в предыдущие годы мог принимать госбюджет, не до конца его проработав, признался председатель Комитета сената по бюджету и экономическим реформам Мухамед Джумагалдиев.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг резкой критике проект госбюджета на 2018 год, принятый парламентом страны, и отправил его на доработку. В результате главный финансовый документ был утвержден со второй попытки.

Пресс-служба президента Узбекистана Глава Узбекистана не подписал бюджет на 2018 год

Как заявил накануне в ходе заседания Международного пресс-клуба сенатор, при выполнении требований по пяти направлениям Стратегии развития страны было много вопросов, и для конкретного составления бюджета на этот год потребовалось дополнительное время. Этим он и объяснил задержку в принятии документа.

Кроме того, по его словам, главной причиной проволочек при разработке проекта бюджета стала необходимость сделать его более реальным и конкретным, а не как раньше, когда документ утверждался в октябре или ноябре.

"Официально его принимали с дефицитом, конкретно не изучив до конца. А сейчас он более подробно разработан, поэтому бюджет был принят позднее", — пояснил Джумагалдиев.

В 2018 году рост ВВП планируется на уровне 5,9%, инфляция ожидается в пределах 12,4% − 13,4%. Госбюджет впервые за последние годы прогнозируется с профицитом на уровне 0,02% к ВВП.

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