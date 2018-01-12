Родителей могут арестовать на 15 суток за препятствование учебе детей

Ранее аналогичный проступок наказывался в Узбекистане только штрафом в размере от пяти до десяти минимальных заработных плат (от 105 до 210 долларов)

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Узбекистане родителей, препятствующих детям в получении среднего и среднего специального образования, могут приговорить к административному аресту на срок до 15 суток, соответствующие поправки в законодательство вступили в силу.

Поправки в Кодекс об административной ответственности и Семейный кодекс республики в декабре одобрили обе палаты парламента. Они вступили в силу после подписания президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и публикации в местной прессе, сообщает РИА Новости.

Ранее аналогичный проступок наказывался только штрафом в размере от пяти до десяти минимальных заработных плат (от 105 до 210 долларов).

"Воспрепятствование родителями или лицами, их заменяющими, получению детьми обязательного общего среднего, среднего специального, профессионального образования при повторном совершении в течение года влечет наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 размеров минимальных зарплат (от 210 долларов до 420 долларов) или административного ареста до 15 суток", — следует из поправок.

Внесенные поправки также увеличили размер взыскания за данный вид правонарушения, совершенный впервые, — от трех до пяти минимальных зарплат (от 65 до 105 долларов). Ранее штраф был установлен в пределах от половины до трех минимальных зарплат (от 11 до 65 долларов).

Фото / Роман гайнанов Дементьева: детям нужно проходить осмотр у ортопеда с трех лет

При повтором совершении данных административных правонарушений дело теперь рассматривается только судьями по административным делам, совершенные впервые — межведомственными комиссиями по делам несовершеннолетних.

В соответствии с законодательством республики, родители обязаны обеспечить получение детьми необходимого среднего или среднего специального образования. Если родители или лицо, у которого находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд передает ребенка на попечение органа опеки и попечительства.

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