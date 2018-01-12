Ведомство по развитию госслужбы появится в Узбекистане

Новая структура будет проверять уровень подготовленности чиновников, отбирать квалифицированных кандидатов на вакантные должности в три этапа: с помощью тестирования, экзамена и собеседования

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Узбекистане впервые появится отдельное ведомство, курирующее государственную службу. Об этом сообщил заместитель министра занятости и трудовых отношений страны Закир Умаров.

Уже подготовлен проект закона, который определяет правовой статус госслужащих, порядок поступления, прохождения и прекращения государственной службы и многие другие вопросы. Отметим, что в Узбекистане до сих пор отсутствует единый законодательный акт, регулирующий данную сферу.

"Важно, что проектом закона также предусмотрено создание специально уполномоченного государственного органа по делам государственной службы. Такого органа на сегодняшний день нет", — сообщил Умаров журналистам на брифинге в центре "Стратегия развития", пишет Podrobno.uz.

Новая структура будет отвечать за формирование института государственной службы, требований к чиновникам, их обучение, отбор кандидатов на вакантные должности. Пока точно не известно, в какие сроки она будет создана.

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В проекте закона отражено еще одно важное новшество — декларирование доходов и имущества госслужащих и членов их семей. "Все эти новшества будут способствовать прозрачности, эффективности и антикоррупционности", — отметил Умаров

Кроме того, ожидается внедрение трехступенчатого этапа поступления на работу. Кандидатам нужно будет пройти тестовое испытание, письменный экзамен и собеседование.

Как сообщил Умаров, также идет разработка проекта постановления президента о мерах по совершенствованию системы стимулирования и социального обеспечения госслужащих. В нем предусмотрен дифференцированный подход к материальному стимулированию сотрудников госорганов, охватывающий возможность выплат за результативность и работу в сложных условиях.

"Мы предусматриваем введение в законодательство такой практики, как особый режим государственных служащих, перечень которых будет утверждаться правительством. В случае увеличения часов работы сверх нормальной продолжительности рабочей недели будет предоставляться соответствующая компенсация, в том числе в виде дополнительно отпуска не менее трех дней", — добавил он.

По оценкам экспертов, несформированность унифицированных правовых основ государственной службы, единых норм, определяющих статус чиновников, критериев оценки их деятельности не позволяет создать в стране профессиональный корпус государственных служащих.

Напомним, что в ноябре прошлого года президент Узбекистана утвердил концепцию административной реформы. В рамках реализации концепции планируется пересмотреть деятельность более 100 органов государственного и хозяйственного управления.

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