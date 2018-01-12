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Президенты Узбекистана и США - Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп

США планируют встречу в формате С5+1 в одной из стран Центральной Азии

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Отрадно, что страны Центральной Азии вместе решают общие для всего региона проблемы, заявила заместитель помощника государственного секретаря, спецпредставителя по Афганистану, Южной и Центральной Азии Элис Уэллс

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. США планируют встречу в формате С5+1 (министры иностранных дел пяти центральноазиатских стран и США) в одной из стран Центральной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя помощника государственного секретаря, спецпредставителя по Афганистану, Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Группа "С5+1" включает США и пять бывших советских республик Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

"Этот формат остается продуктивным и конструктивным. Он был запущен предыдущей администрацией, но полностью поддержан нынешней, в том числе президентом (Дональдом) Трампом и госсекретарем (Рексом) Тиллерсоном. Ранее прошла встреча министров иностранных дел в этом формате в Нью-Йорке, и в будущем Тиллерсон собирается организовать такую встречу в Центральной Азии", — сказала Уэллс в ходе телефонного брифинга.

Отрадно, что страны Центральной Азии вместе решают общие для всего региона проблемы, добавила она.

Говоря о сотрудничестве со странами региона по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане, Уэллс отметила, что укрепление стабильности и будущее Афганистана зависит от взаимодействия с Центральной Азией.

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Теги:
США, Международная политика



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