Мирзиёев назвал главные угрозы на пути развития Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил военнослужащих страны с наступающим Днем защитника Родины, который республика традиционно отметит 14 января, сообщает пресс-служба главы государства.
В своем обращении Мирзиёев подчеркнул особую важность этого праздника, его объединяющую силу.
"Этот день стал в стране поистине всенародным праздником, олицетворяющим такие высокие гражданские качества, как патриотизм, преданность Родине, мужество и отвага, которые всегда были присущи нашему народу, и сегодня, в годы независимости, их значение в нашей жизни особенно возросло", — заявил узбекский лидер.
Глава государства упомянул об успехах проводимой внешней политике Узбекистана, нацеленной на укрепление связей с соседними странами и стратегическими партнерами, в том числе в военно-технической сфере и в вопросах региональной безопасности.
"Прежде всего, на основе принципов гибкости и открытости нашей внешней политики, развития дружественных и конструктивных отношений с соседними государствами, приоритетности сохранения суверенитета и независимости родины была качественно обновлена и принята оборонная доктрина Республики Узбекистан", — говорится в обращении.
Кроме того, в каждом регионе образованы военно-административные секторы, непосредственное руководство которыми возложено на руководителей местных органов.
Не забыл Верховный главнокомандующий упомянуть и о новых вызовах и угрозах, стоящих перед Узбекистаном. Они отражены в недавно подписанной Оборонной доктрине, которая учитывает текущие геополитические реалии и современные методы ведения войны.
Узбекский лидер поблагодарил солдат и офицеров за их нелегкий, но славный труд, который способствовует повышению международного авторитета вооруженных сил Узбекистана и страны в целом.
"Ведь именно благодаря вашим усилиям национальная армия Узбекистана последовательно развивается, растет ее боеспособность и боеготовность, укрепляется обороноспособность страны, обеспечивается мирная жизнь народа", — заключил президент.
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