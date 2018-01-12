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Выступление Шавката Мирзиёева перед депутатами

Мирзиёев назвал главные угрозы на пути развития Узбекистана

Sputnik/Рамиз Бахтияров
Политика
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Шавкат Мирзиёев назвал повышение боеготовности вооруженных сил главной задачей государства во время поздравления по случаю 26-летия образования ВС

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил военнослужащих страны с наступающим Днем защитника Родины, который республика традиционно отметит 14 января, сообщает пресс-служба главы государства.

В своем обращении Мирзиёев подчеркнул особую важность этого праздника, его объединяющую силу.

"Этот день стал в стране поистине всенародным праздником, олицетворяющим такие высокие гражданские качества, как патриотизм, преданность Родине, мужество и отвага, которые всегда были присущи нашему народу, и сегодня, в годы независимости, их значение в нашей жизни особенно возросло", — заявил узбекский лидер.

Глава государства упомянул об успехах проводимой внешней политике Узбекистана, нацеленной на укрепление связей с соседними странами и стратегическими партнерами, в том числе в военно-технической сфере и в вопросах региональной безопасности.

"Прежде всего, на основе принципов гибкости и открытости нашей внешней политики, развития дружественных и конструктивных отношений с соседними государствами, приоритетности сохранения суверенитета и независимости родины была качественно обновлена и принята оборонная доктрина Республики Узбекистан", — говорится в обращении.

Подписание документов
© Sputnik/Виктор Толочко
Мирзиёев утвердил Оборонную доктрину Узбекистана
Президент напомнил, что в 2017 году были приняты конкретные решения в области военного строительства. В частности, были созданы Национальная гвардия и Государственный комитет по оборонной промышленности, изменена структура и задачи военных округов, усовершенствована система управления войсками, началась модернизация и переоснащение войск современным вооружением и техникой.

Кроме того, в каждом регионе образованы военно-административные секторы, непосредственное руководство которыми возложено на руководителей местных органов.

Не забыл Верховный главнокомандующий упомянуть и о новых вызовах и угрозах, стоящих перед Узбекистаном. Они отражены в недавно подписанной Оборонной доктрине, которая учитывает текущие геополитические реалии и современные методы ведения войны.

Патриотический ролик
© Youtube / Prezident Matbuot xizmati
Узбекская армия — одна из сильнейших в Центральной Азии
"Возрастающие угрозы международного терроризма и экстремизма, не прекращающиеся вооруженные конфликты, нестабильная обстановка в отдельных регионах мира создают все новые вызовы на пути динамичного развития Узбекистана. И это требует от нас адекватного реагирования. Дальнейшее развитие, повышение боеготовности и боеспособности вооруженных сил, укрепление обороноспособности страны как одна из важнейших задач государства будет и впредь постоянно находиться в центре нашего внимания", — добавил Мирзиеев.

Узбекский лидер поблагодарил солдат и офицеров за их нелегкий, но славный труд, который способствовует повышению международного авторитета вооруженных сил Узбекистана и страны в целом.

"Ведь именно благодаря вашим усилиям национальная армия Узбекистана последовательно развивается, растет ее боеспособность и боеготовность, укрепляется обороноспособность страны, обеспечивается мирная жизнь народа", — заключил президент.

Военнослужащий Узбекистана, архивное фото
© Sputnik/ Ростислав Нетисов
Боевая выучка и оперативность: учения узбекских военных прошли успешно
Оборонная доктрина, принятая спустя более чем 20 лет после первой редакции, отражает ключевые позиции Узбекистана в своей военной политике. Ташкент по-прежнему остается верен в себе, отказываясь участвовать во всякого рода военных блоках, а также не участвуя в военных, в том числе миротворческих операциях за рубежом. Не приемлет Узбекистан и иностранных военных баз на своей территории, а вот к военно-техническому сотрудничеству с иностранными партнерами готов.

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Теги:
поздравление, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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