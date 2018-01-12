За каждым послом Узбекистана закрепят регион и отрасль экономики

Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание с представителями всех дипломатических миссий республики за рубежом и обсудил дальнейшие меры по совершенствованию их деятельности

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. За каждым посольством Узбекистана за рубежом будут закреплены отдельные регионы и сферы экономики для более тесного взаимодействия, привлечения инвестиций и работы с населением. С такой инициативой выступил президент страны Шавкат Мирзиёев в рамках селекторного совещания с главами дипломатических представительств, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент предложил закрепить за каждым посольством конкретные регионы страны и отрасли экономики.

"Теперь каждый посол будет начинать свой трудовой день с телефонной беседы с хокимами регионов и руководителями отраслей, за которыми он закреплен. В оперативном режиме будут решаться вопросы, связанные с реализацией конкретных инвестиционных проектов, продвижением отечественной продукции на внешний рынок и пропагандой туристического потенциала страны, усилением бизнес-кооперации", — говорится в сообщении.

В свою очередь, хокимы областей не менее двух раз в год должны выезжать в соответствующие страны с целью изучения передового опыта в сферах градостроительства и благоустройства, инфраструктурного развития, внедрения информационно-коммуникационных, энергосберегающих технологий, промышленности и сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

Кроме того, предлагается создать в МИД профильные подразделения, занимающийся вопросами развития внешнеэкономических связей, наращивания экспорта и привлечения инвестиций, широкой пропаганды туристического потенциала страны, координации деятельности межправительственных комиссий в качестве секретариата, работы с соотечественниками и нашими гражданами за рубежом.

В ходе заседания также обсуждались меры по повышению эффективности работы внешнеполитического ведомства по всем направлениям. Для изучения эффективности деятельности внешнеполитического ведомства Узбекистана и посольств под руководством Государственного советника Мурадова создана специальная комиссия, которой предстоит дать объективную оценку каждому сотруднику системы МИД, провести анализ имеющихся недостатков и внести конкретные предложения по их устранению.

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Узбекский лидер также заявил о необходимости дальнейшего совершенствования системы подготовки дипломатических кадров, повышению качества обучения в университете мировой экономики и дипломатии, воспитанию перспективных, преданных своему делу молодых профессионалов.

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