Делегация Узбекистана обсудит в США нераспространение оружия

Намечены также встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и министрами иностранных дел ряда иностранных государст

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 14-21 января 2018 года посетит США. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

В Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций узбекская делегация примет участие в мероприятиях Совета Безопасности ООН — тематическом брифинге "Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия" и открытых дебатах министерского уровня на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития".

Кроме того, намечены встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

Программой визита также предусмотрены узбекско-американские переговоры в Вашингтоне.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.