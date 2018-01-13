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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев указал на необходимость оптимизации структуры МИД страны

© Sputnik/ Алексей Дружинин
Политика
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Президент предложил создать в структуре МИД отдельные профильные подразделения, занимающиеся вопросами расширения внешнеэкономических связей, продвижения экспорта и привлечения инвестиций

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость оптимизации МИД страны и активизации внешнеэкономической деятельности министерства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Во-первых, экспорт, экспорт и еще раз экспорт! Речь идет о практическом всестороннем содействии в экспорте продукции, производимой в Узбекистане", — заявил Мирзиёев, указывая на повышение эффективности деятельности МИД и дипмиссий страны за рубежом.

Глава государства сообщил, что в 2017 году за безынициативность, инертность, неэффективность деятельности и допущенные недостатки были освобождены от занимаемой должности десять послов, в частности в Китае, Японии, Турции и Малайзии.

Сайт информационного агентства Жахон
© sputnik
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Президент предложил создать в структуре МИД отдельные профильные подразделения, занимающиеся вопросами расширения внешнеэкономических связей, продвижения экспорта и привлечения инвестиций, а также развития туризма и связями с соотечественниками.

Также будут введены и расширены штаты дипломатических работников по торговле и инвестициям в посольствах стран Центральной Азии, России, Китая, США, Южной Кореи, Японии и Турции — основных экономических партнеров Узбекистана.

"Для обеспечения эффективного выполнения поставленных задач и координации деятельности посольств необходимо пересмотреть и оптимизировать структуру центрального аппарата министерства иностранных дел", — отметил Мирзиёев.

Президент сообщил, что создана специальная комиссия по критическому изучению и коренному совершенствованию деятельности МИД и посольств Узбекистана за рубежом.

Глава государства также поручил премьер-министру страны Абдулле Арипову в течение двух месяцев подготовить и внести на утверждение проект постановления президента по совершенствованию деятельности МИД республики.

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Теги:
МИД Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Политика



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