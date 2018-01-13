Кадровые назначения произведены в системе МВД Узбекистана

Кадровые назначения произошли в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Как сообщает UzNews со ссылкой на газету МВД Узбекистана "На посту", в системе Министерства внутренних дел республики произведен ряд назначений.

Назначены новый заместитель министра и четыре начальника управлений в УВД ряда областей.

Подполковник Балтаниязов Рустем Тохтарбаевич назначен заместителем министра внутренних дел Республики Каракалпакстан — начальником Управления кадров.

Заместителем начальника УВД Хорезмской области — начальником Управления обеспечения безопасного туризма стал полковник Атабаев Мухаммаджон Амангалдиевич.

Подполковник Сафаров Эркин Насиллоевич занял должность заместителя начальника УВД Бухарской области — начальника Управления обеспечения безопасного туризма.

Подполковник Зубайдуллаев Мирзохон Фаёзович стал заместителем начальника УВД Самаркандской области — начальником Управления обеспечения безопасного туризма.

Должность заместителя начальника УВД Кашкадарьинской области — начальника Управления обеспечения безопасного туризма занял подполковник Саидхужаев Азизхон Собирович.

Полномочия и обязанности сотрудников ОВД Узбекистана

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