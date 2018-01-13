Кадровые назначения произведены в системе МВД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Как сообщает UzNews со ссылкой на газету МВД Узбекистана "На посту", в системе Министерства внутренних дел республики произведен ряд назначений.
Назначены новый заместитель министра и четыре начальника управлений в УВД ряда областей.
Заместителем начальника УВД Хорезмской области — начальником Управления обеспечения безопасного туризма стал полковник Атабаев Мухаммаджон Амангалдиевич.
Подполковник Сафаров Эркин Насиллоевич занял должность заместителя начальника УВД Бухарской области — начальника Управления обеспечения безопасного туризма.
Должность заместителя начальника УВД Кашкадарьинской области — начальника Управления обеспечения безопасного туризма занял подполковник Саидхужаев Азизхон Собирович.
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