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МИД Узбекистана

Посол Франции в РУ обсудил в МИД вопросы двустороннего взаимодействия

© Flickr
Политика
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На встрече также обсуждалось узбекско-афганское сотрудничество

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В субботу, 13 января, в Министерстве иностранных дел Узбекистана специальный представитель президента по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции Виолен Бийет де Вильмор.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

"В контексте обмена мнениями по региональным вопросам отдельное внимание было уделено ситуации в Афганистане, узбекско-афганскому сотрудничеству", — говорится в сообщении ведомства.

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Теги:
Афганистан, Франция, Узбекистан, Политика



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