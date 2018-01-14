Посол Франции в РУ обсудил в МИД вопросы двустороннего взаимодействия

На встрече также обсуждалось узбекско-афганское сотрудничество

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В субботу, 13 января, в Министерстве иностранных дел Узбекистана специальный представитель президента по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции Виолен Бийет де Вильмор.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

"В контексте обмена мнениями по региональным вопросам отдельное внимание было уделено ситуации в Афганистане, узбекско-афганскому сотрудничеству", — говорится в сообщении ведомства.

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