23:43 14 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Празднование дня защитников Родины в Ташкенте

Подарок к празднику: военным в Джизаке и Сырдарье вручили ключи от домов

Министерство обороны Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
12110

Главные торжества в честь празднования 26-й годовщины со дня образования Вооруженных сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины состоялись на Площади Памяти

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Узбекистан широко и торжественно отметил один из главных государственных праздников — День защитников Родины.

Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
Хочешь мира – готовься: как узбекская армия стала сильнейшей в ЦА
В мероприятии, прошедшем на Площади памяти в Ташкенте, военнослужащие под звуки оркестра возложили цветы к подножию монумента "Скорбящая мать", сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Торжество продолжилось в областном театре имени Алишера Навои. Там были вручены высокие государственные награды группе военнослужащих, внесших вклад в повышение оборонной мощности Узбекистана.

В Джизаке также прошла церемония награждения военных, проявивших мужество и отвагу при исполнении своего служебного долга.

Кроме того, военные получили ключи от многоквартирных домов.

Также ключи от новых домов вручили военнослужащим в Сырдарье.

Эти дома — знак особого уважения и внимания к военнослужащим и их семьям, отмечали выступавшие на торжественной церемонии.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Вертолеты и бронетехника: как в Ташкенте отмечают День защитников родины



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Армянские вина
    По географическому признаку

    Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

  • Банкноты номиналом 200 лей
    Мы вам поможем!

    Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год.

  • Сборник законов и молоток судьи
    Пощады не будет

    Эстонский суд отказал в просьбе о досрочном освобождении 73-летнему педофилу, отбывающему срок в Тартуской тюрьме.

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Празднование Дня защитников Родины в Ташкенте
СПУТНИК_Обливание ледяной водой в Японии
Ледяное омовение: в Японии прошла церемония для привлечения удачи
Отношения Узбекистана и Таджикистана
Лед растает: перспективы узбекско-таджикских отношений

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054