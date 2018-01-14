Подарок к празднику: военным в Джизаке и Сырдарье вручили ключи от домов

Главные торжества в честь празднования 26-й годовщины со дня образования Вооруженных сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины состоялись на Площади Памяти

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Узбекистан широко и торжественно отметил один из главных государственных праздников — День защитников Родины.

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В мероприятии, прошедшем на Площади памяти в Ташкенте, военнослужащие под звуки оркестра возложили цветы к подножию монумента "Скорбящая мать", сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Торжество продолжилось в областном театре имени Алишера Навои. Там были вручены высокие государственные награды группе военнослужащих, внесших вклад в повышение оборонной мощности Узбекистана.

В Джизаке также прошла церемония награждения военных, проявивших мужество и отвагу при исполнении своего служебного долга.

Кроме того, военные получили ключи от многоквартирных домов.

Также ключи от новых домов вручили военнослужащим в Сырдарье.

Эти дома — знак особого уважения и внимания к военнослужащим и их семьям, отмечали выступавшие на торжественной церемонии.

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