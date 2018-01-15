Узбекистан и Украина возобновят авиасообщение уже в этом году

Глава МИД подписал соответствующее обращение к руководству Украины, полеты в которую были запрещены в 2015 году из-за демпинга цен украинских авиакомпаний

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Узбекистан и Украина намерены возобновить прямое авиасообщение до конца этого года, сообщает корреспондент Sputnik.

"В этом году мы планируем возобновить авиасообщение с Украиной. Будем летать в Киев. Это сейчас быстро будет. Авиационные власти уже договорились, однако сами рейсы были немного отложены", — сообщил Sputnik глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

По его словам, на одном из последних видеоселекторных совещаний президент дал ряд поручений по развитию туристической отрасли, и, в том числе, по авиасообщению с Украиной.

"Узбекский посол на Украине плодотворно работает в этом направлении. Мы с министром иностранных дел уже подписали соответствующее обращение к руководству страны, чтобы ускорить этот процесс. Украина — это 40 миллионов населения, второй туристический рынок на территории СНГ, это очень важный для нас источник туристов", — отметил Абдухакимов.

Стрингер Спутник Авиасообщение между Ташкентом и Киевом опять оказалось под вопросом

Напомним, что в декабре прошлого года Госавианадзор Узбекистана заявил, что разговоры о возобновлении авиасообщения между Узбекистаном и Украиной являются преждевременными.

В Ташкенте 12 декабря состоялись переговоры между делегациями авиационных властей Узбекистана и Украины при участии назначенных авиакомпаний. На них обсуждалось сотрудничество в области воздушного сообщения между странами.

"Следует отметить, что имеются нерешенные вопросы. По мере их урегулирования стороны вернутся к переговорам в целях рассмотрения вопроса осуществления полетов между Ташкентом и Киевом. В настоящее время точные сроки осуществления авиарейсов не утверждены", — сообщили по итогам переговоров в Госавианадзоре.

Авиасообщение между странами было прекращено в мае 2015 года по инициативе узбекской стороны. Это было обусловлено рядом проблемных вопросов. Первоначально авиакомпании двух стран выполняли рейсы по двум направлениям: Ташкент — Киев (2 частоты) и Ташкент — Симферополь (5 частот).

После крымских событий в 2014 году украинская сторона запретила узбекским самолетам летать в Симферополь, считая администрацию крымского аэропорта незаконной. Что касается полетов в Киев, то здесь ситуация зашла в тупик из-за экономической составляющей. Узбекская авиакомпания обвинила украинскую сторону в откровенном демпинге цен.

Представители Международных авиалиний Украины продавали в Ташкенте стыковочные билеты в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и другие города с большой скидкой. Поэтому украинцы были готовы летать хоть пять раз в неделю в Ташкент, а узбекская сторона настаивала на одном рейсе или продаже билетов только на маршрут Ташкент — Киев. В результате ситуация зашла в тупик.

Позже появлялась информация, что один из украинских банков, национализированный государством, задолжал Национальной авиакомпании Узбекистана полмиллиона долларов.

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