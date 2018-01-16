Шавкат Мирзиёев обсудит с делегацией ВБ развитие сотрудничества

В программе визита встречи и переговоры в правительстве, сенате Олий Мажлиса. Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Группой Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В четверг, 18 января, в Узбекистан прибывает делегация Всемирного банка во главе с главным исполнительным директором Кристалиной Георгиевой.

Ожидается, что делегация Всемирного банка будет принята президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

В программе визита встречи и переговоры в правительстве, сенате Олий Мажлиса. Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Группой Всемирного банка.

Напомним, ранее Узбекистан вошел в топ-10 стран-реформаторов по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в международном отчете Всемирного банка "Ведение бизнеса — 2018" (Doing Business).

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