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Флаги стран-участниц ШОС

Военные стран ШОС обсуждают в Китае сотрудничество на 2018 год

AP Photo
Политика
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В заседании участвуют делегации оборонных ведомств Китайской Народной Республики, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Делегация Минобороны Узбекистана принимает участие в заседании руководителей структурных подразделений международного сотрудничества оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в китайских городах Пекин и Санья, сообщает Министерство обороны Казахстана.

На заседание также приехали делегации оборонных ведомств Кыргызстана, Таджикистана, России, участвуют представители Китая.

"В ходе работы обсуждены итоги сотрудничества за 2017 год, а также вопросы по проведению совещания министров обороны Шанхайской организации сотрудничества, организации на территории КНР музыкального фестиваля военных оркестров "Труба мира" в 2018 году, проведению совместных военных учений "Мирная миссия — 2018" и проведению форумов по обороне и безопасности", — говорится в сообщении.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

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Теги:
ШОС, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Вооруженные силы, Международные организации



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