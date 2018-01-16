Абдулазиз Камилов обсудил с Генсеком ООН нераспространение оружия

Абдулазиз Камилов и Антониу Гутерреш обсудили взаимодействие Узбекистана и ООН в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи Генсека ООН с Шавкатом Мирзиёевым в июне 2017 года

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В понедельник, 15 января, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, в ходе беседе стороны обсудили перспективные направления взаимодействия Узбекистана и ООН в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Генсека ООН в Узбекистан и его встречи 10 июня 2017 года с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Стороны также обменялись мнениями по повестке дня предстоящих мероприятий Совета Безопасности ООН — тематического брифинга "Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия" и открытых дебатов министерского уровня на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития".

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