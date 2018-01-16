Прописка в Ташкенте подешевела

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе приобрести в столице и столичном регионе жилую недвижимость новой постройки стоимостью не менее 600 миллионов сумов.
Речь идет о людях, прибывших в Ташкент и Ташкентскую область из других государств, получивших вид на жительство, но не имеющих прописки в других регионах республики.
Изменения и дополнения в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий нотариусами внесены Приказом министра юстиции от 15.01.2018 г. (рег. № 2090-16).
Параллельно снизится и минимальный размер государственной пошлины за нотариальное удостоверение таких сделок (10% от суммы сделки).
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