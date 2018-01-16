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Новостройки в Сергелийском районе Ташкента

Прописка в Ташкенте подешевела

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Ранее минимальная сумма сделок на покупку недвижимости составляла 150 тысяч долларов США, сейчас цена снизилась почти в два раза

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе приобрести в столице и столичном регионе жилую недвижимость новой постройки стоимостью не менее 600 миллионов сумов.

Речь идет о людях, прибывших в Ташкент и Ташкентскую область из других государств, получивших вид на жительство, но не имеющих прописки в других регионах республики.

Ключи от квартиры
Sputnik / Евгений Самарин
Для прописки в Ташкенте больше не нужно заявление собственника
Ранее минимальная сумма таких сделок составляла 150 тысяч долларов США (1 миллиард 221 миллион 957 тысяч сумов на день публикации обзора).

Изменения и дополнения в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий нотариусами внесены Приказом министра юстиции от 15.01.2018 г. (рег. № 2090-16).

Параллельно снизится и минимальный размер государственной пошлины за нотариальное удостоверение таких сделок (10% от суммы сделки).

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Теги:
лица без гражданства, иностранные граждане, прописка, Узбекистан



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