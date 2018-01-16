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Политика

Концепцию нацбезопасности Узбекистана обновят в 2018 году

Политика
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Законопроект планируется подготовить к июлю текущего года

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Новая редакция Концепции национальной безопасности Узбекистана будет подготовлена в 2018 году.

Как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя сената республики Садык Сафаев, она будет отражать новые подходы в реагировании на внешние и внутренние угрозы дестабилизации ситуации в стране.

В соответствии с документом, законопроект планируется подготовить к июлю текущего года.

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"В настоящее время нельзя замыкаться на борьбе с традиционными формами угроз безопасности. В 2017 году произошли определенные повороты в понимании того, что нужно бороться с корнями, с истоками… Они лежат в сфере сознания", — добавил первый вице-спикер.

Сенатор напомнил также, что в настоящее время многие направления обеспечения безопасности и военного строительства в Узбекистане подвергаются коренному пересмотру.

В частности, принятая недавно обновленная оборонная доктрина страны, а также созданные в 2017 году Национальная гвардия и Госкомитет по оборонной промышленности предусматривают реформы в таких направлениях, как структура обороны, уровень боеспособности и моральной подготовки солдат и офицеров.

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В начале января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об оборонной доктрине Республики Узбекистан", который был принят парламентом страны в конце декабря. Обновленная доктрина по-прежнему не предусматривает участия армии Узбекистана в военных действиях и операциях за пределами страны, а также размещения на своей территории иностранных военных баз и объектов. Узбекистан также не вступает в военно-политические блоки.

Новый документ также предусматривает меры по переоснащению войск современными видами вооружения и военной техники, создание собственного оборонно-промышленного комплекса.

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Теги:
Садык Сафаев, Узбекистан, Политика



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