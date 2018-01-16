Концепцию нацбезопасности Узбекистана обновят в 2018 году

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Новая редакция Концепции национальной безопасности Узбекистана будет подготовлена в 2018 году.
Как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя сената республики Садык Сафаев, она будет отражать новые подходы в реагировании на внешние и внутренние угрозы дестабилизации ситуации в стране.
В соответствии с документом, законопроект планируется подготовить к июлю текущего года.
Сенатор напомнил также, что в настоящее время многие направления обеспечения безопасности и военного строительства в Узбекистане подвергаются коренному пересмотру.
В частности, принятая недавно обновленная оборонная доктрина страны, а также созданные в 2017 году Национальная гвардия и Госкомитет по оборонной промышленности предусматривают реформы в таких направлениях, как структура обороны, уровень боеспособности и моральной подготовки солдат и офицеров.
Новый документ также предусматривает меры по переоснащению войск современными видами вооружения и военной техники, создание собственного оборонно-промышленного комплекса.
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