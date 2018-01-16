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МИД Узбекистана

Азиатский форум по правам человека проведут в Узбекистане

© Flickr
Политика
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В республике будет продвигаться специальная резолюция Генассамблеи ООН, чтобы противостоять экстремизму и терроризму

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. О планах МИД на 2018 год рассказал заместитель главы ведомства Саидикрам Ниязходжаев.

"Мы намерены активно использовать потенциал и ресурсы ООН, ШОС, СНГ, ОБСЕ и других международных организаций для реализации целей и задач Стратегии действий на 2017-2021 годы, продвижения международных инициатив Президента страны по обеспечению глобальной и региональной безопасности", — отметил замглавы МИДа.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
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В целях защиты молодежи от терроризма и экстремизма в Узбекистане будет проведен Азиатский форум по правам человека, посвященный 70-летию Всемирной декларации по правам человека, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Также, в республике предусматривается предусматривается разработка и продвижение специальной резолюции ГА ООН об укреплении регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого социально-экономического развития в Центральноазиатском регионе.

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Теги:
права человека, ОБСЕ, СНГ, ШОС, МИД Узбекистана, Узбекистан



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