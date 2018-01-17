Камилов обсудил с советником Трампа ситуацию в Афганистане

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в Вашингтоне обсудил ситуацию в Афганистане с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, сообщает пресс-служба МИД республики.
"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, находящаяся в США с рабочим визитом, провела в Вашингтоне встречу с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером", — говорится в сообщении.
Участники переговоров обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, отдельные международные и региональные проблемы, в том числе развитие ситуации в Афганистане, вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности.
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