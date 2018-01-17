Камилов обсудил с советником Трампа ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в Вашингтоне обсудил ситуацию в Афганистане с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, сообщает пресс-служба МИД республики.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, находящаяся в США с рабочим визитом, провела в Вашингтоне встречу с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером", — говорится в сообщении.

Участники переговоров обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, отдельные международные и региональные проблемы, в том числе развитие ситуации в Афганистане, вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности.

© Flickr/ Steve Baker Делегация Узбекистана обсудит в США нераспространение оружия

Делегация Узбекистана, находящаяся в США 14-21 января, участвует в ряде мероприятий Совета Безопасности ООН. Абдулазиз Камилов посетит тематический брифинг "Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия" и открытые дебаты министерского уровня на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития".

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