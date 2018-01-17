Бухара и Владимир хотят сотрудничать в туризме, бизнесе и образовании

Аграрии Бухары готовы поставлять во Владимир овощи и фрукты, а промышленники — линейку узбекских промтоваров, в том числе тканей, а также инновационные разработки

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Делегация Бухары во время ответного визита во Владимир обсудила с администрацией города несколько направлений для развития партнерских отношений, сообщает официальный сайт самоуправления Владимира.

Глава российского города Ольга Деева побывала в Бухаре в сентябре 2017 года. Тогда делегация владимирских депутатов и предпринимателей и подписала соглашение о сотрудничестве между городами.

"Теперь рамочное соглашение предстоит наполнить реальным содержанием", — отмечается в сообщении.

© Официальный сайт органов местного самоуправления города Владимира Делегация из Бухары посетила Владимир

У узбекского и российского городов уникальная история, поэтому партнерские отношения следует развивать прежде всего в сфере туризма, заявил глава администрации Владимира Андрей Шохин. Заместитель хокима Бухарской области Санъатилло Хикматов его поддержал.

"Кроме того, узбекские гости хотели бы установить прямые контакты между владимирскими и бухарскими предпринимателями. Аграрии Бухары готовы поставлять во Владимир овощи и фрукты, а промышленники — линейку узбекских промтоваров, в том числе тканей, а также инновационные разработки", — отмечается в сообщении.

Во время визита в региональной Торгово-промышленной палате начальник главного управления экономики и комплексного развития территорий Бухарской области Иди Жураев и руководители крупных агропромышленных предприятий встретились с владимирскими предпринимателями.

© sputnik /Антон Курилкин Логотип Бухары поменяют из-за критики активистов

Первый секретарь, управляющий делами Посольства Узбекистана в РФ Тимурбек Шамсибаев и начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Александр Карпилович отметили необходимость активизации информационного обмена в медиапространстве.

В ходе визита во Владимир будет подписано соглашение о сотрудничестве между владимирской общеобразовательной школой №1 и бухарской школой №21, в которой уделяют особое внимание изучению русского языка.

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