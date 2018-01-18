Фильм, встречи, конференция: как отметят 80-летие Ислама Каримова

Совещание по вопросам всесторонней подготовки и проведения на высоком организационном уровне празднования 80-летия первого президента Узбекистана прошло под руководством главы республики Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Во всех образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях пройдут встречи, посвященные памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, заявили на совещании по вопросам всесторонней подготовки и проведения на высоком организационном уровне празднования 80-летия экс-главы республики.

Юбилей Ислама Каримова отметят в Узбекистане 30 января.

"Во исполнение принятого в связи с этим постановления президента Шавката Мирзиёева от 27 ноября 2017 года в стране проводится широкомасштабная работа. В частности, в Самарканде возводится мемориальный комплекс Ислама Каримова, а в городе Карши — памятник первому президенту", — говорится в сообщении на правительственном портале республики.

На совещании в правительстве, прошедшем под председательством президента Шавката Мирзиёева, о проделанной работе отчитались премьер-министр Абдулла Арипов, возглавляющий организационный комитет, государственный советник президента Хайриддин Султанов, хоким Ташкента Рахмонбек Усманов, руководитель Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова Темир Ширинов, хокимы нескольких областей.

"Указано на необходимость уделить особое внимание организации в дни юбилея во всех образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях встреч, посвященных памяти первого президента, с участием известных литераторов и ученых, представителей старшего поколения, специалистов различных сфер, с применением содержательных и действенных форм, на основе конкретных жизненных примеров", — указано в сообщении.

Как подчеркнул Мирзиёев, достойное проведение всех церемоний и мероприятий, связанных с празднованием 80-летия со дня рождения Ислама Каримова, это не только задача, но и священный человеческий долг каждого из узбекистанцев.

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К юбилею первого президента Узбекистана национальное агентство "Узбеккино" снимает документальный фильм, Агентство по печати и информации издает ряд научно-популярных книг, в том числе произведение Ислама Каримова "Высокая духовность — непобедимая сила".

Памятные мероприятия проводят также действующий в Ташкенте Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и благотворительный общественный фонд Ислама Каримова. Продолжается подготовка к проведению в марте 2018 года в Самарканде международной научной конференции, посвященной жизни и деятельности первого президента.

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