16:48 18 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Памятник Исламу Каримову

Фильм, встречи, конференция: как отметят 80-летие Ислама Каримова

Пресс-служба президента Кыргызстана
Политика
Получить короткую ссылку
7801

Совещание по вопросам всесторонней подготовки и проведения на высоком организационном уровне празднования 80-летия первого президента Узбекистана прошло под руководством главы республики Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Во всех образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях пройдут встречи, посвященные памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, заявили на совещании по вопросам всесторонней подготовки и проведения на высоком организационном уровне празднования 80-летия экс-главы республики.

Юбилей Ислама Каримова отметят в Узбекистане 30 января.

"Во исполнение принятого в связи с этим постановления президента Шавката Мирзиёева от 27 ноября 2017 года в стране проводится широкомасштабная работа. В частности, в Самарканде возводится мемориальный комплекс Ислама Каримова, а в городе Карши — памятник первому президенту", — говорится в сообщении на правительственном портале республики.

На совещании в правительстве, прошедшем под председательством президента Шавката Мирзиёева, о проделанной работе отчитались премьер-министр Абдулла Арипов, возглавляющий организационный комитет, государственный советник президента Хайриддин Султанов, хоким Ташкента Рахмонбек Усманов, руководитель Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова Темир Ширинов, хокимы нескольких областей.

"Указано на необходимость уделить особое внимание организации в дни юбилея во всех образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях встреч, посвященных памяти первого президента, с участием известных литераторов и ученых, представителей старшего поколения, специалистов различных сфер, с применением содержательных и действенных форм, на основе конкретных жизненных примеров", — указано в сообщении.

Как подчеркнул Мирзиёев, достойное проведение всех церемоний и мероприятий, связанных с празднованием 80-летия со дня рождения Ислама Каримова, это не только задача, но и священный человеческий долг каждого из узбекистанцев.

Студенты в аудитории
Sputnik / Виталий Аньков
Конкурс сочинений для президента РФ стартовал в Узбекистане
К юбилею первого президента Узбекистана национальное агентство "Узбеккино" снимает документальный фильм, Агентство по печати и информации издает ряд научно-популярных книг, в том числе произведение Ислама Каримова "Высокая духовность — непобедимая сила".

Памятные мероприятия проводят также действующий в Ташкенте Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и благотворительный общественный фонд Ислама Каримова. Продолжается подготовка к проведению в марте 2018 года в Самарканде международной научной конференции, посвященной жизни и деятельности первого президента.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Ислам Каримов, Шавкат Мирзиёев, Глава государства



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Девушка в хиджабе, архивное фото
    Хиджаб незнания

    Более 50 девочек в Атырауской области Казахстана не посещают занятия в учебных заведениях из-за отказа снять хиджаб.

  • Варенье. Архивное фото
    Вкус Азии

    Более 40 торговых компаний из России заинтересовались кыргызстанской продукцией, но предприятия республики порой просто не могут обеспечить достаточный объем товара.

  • Пепельница с окурками, архивное фото
    Друг, оставь покурить!

    Импортеры табачных изделий опасаются, что новый закон о курении в Таджикистане приведет к дефициту легальных сигарет в республике.

  • Генрих Мхитарян
    Он уходит!

    Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении Генрих Мхитарян согласовал условия сделки по переходу в лондонский "Арсенал".

  • Социолог Айгарс Фрейманис
    Гей, прибалты!

    В Сейм Латвии передан законопроект, который предусматривает легализацию, в том числе, и гомосексуальных союзов, поддержат ли его парламентарии?

  • Второй реактор ИАЭС
    Дорогая АЭС

    В этом году на работы по выведению Игналинской АЭС из эксплуатации могут выделить более 65 миллионов евро из фондов ЕС.

  • Девушка в хиджабе, архивное фото
    Хиджаб незнания

    Более 50 девочек в Атырауской области Казахстана не посещают занятия в учебных заведениях из-за отказа снять хиджаб.

  • Варенье. Архивное фото
    Вкус Азии

    Более 40 торговых компаний из России заинтересовались кыргызстанской продукцией, но предприятия республики порой просто не могут обеспечить достаточный объем товара.

  • Пепельница с окурками, архивное фото
    Друг, оставь покурить!

    Импортеры табачных изделий опасаются, что новый закон о курении в Таджикистане приведет к дефициту легальных сигарет в республике.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Лубянская площадь в Москве. 1899 год
На семи холмах: Москва 100 лет назад и сегодня
52 человека сгорели в автобусе в Казахстане
Первые кадры со сгоревшим автобусом в Казахстане
Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
Узбекистанцы погибли в страшном пожаре в Актюбинской области

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054