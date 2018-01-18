Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с гибелью 52 граждан этой страны из-за возгорания автобуса в Казахстане, сообщила пресс-служба президента республики.

"Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", — говорится в телеграмме.

Автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана утром 18 января. Сообщается о 52 погибших узбекистанцах, еще троим удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Оба водителя-казахстанца также сумели выбраться из горящего автобуса.

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