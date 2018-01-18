Мирзиёев соболезнует семьям погибших в ДТП в Казахстане

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям и близким погибших в сгоревшем автобусе в Казахстане, сообщил телеканал "Узбекистан 24".
"Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям и близким погибших", — говорится в информационном сообщении, которое было зачитано в связи с ЧП.
Ранее сообщалось, что Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств гибели граждан Узбекистана. Комиссию возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, в нее вошли представители МИД, МВД, МЧС, минздрава и других ведомств. Самолет Ил-76 минобороны республики доставил членов комиссии в Актюбинскую область.
Телеграмму с соболезнованиями главе Узбекистана в связи с происшествием направил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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