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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на неформальной встрече глав государств СНГ

Мирзиёев соболезнует семьям погибших в ДТП в Казахстане

© Sputnik/ Алексей Дружинин
Политика
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (14)
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Ранее Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств гибели граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям и близким погибших в сгоревшем автобусе в Казахстане, сообщил телеканал "Узбекистан 24".

"Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям и близким погибших", — говорится в информационном сообщении, которое было зачитано в связи с ЧП.

Ранее сообщалось, что Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств гибели граждан Узбекистана. Комиссию возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, в нее вошли представители МИД, МВД, МЧС, минздрава и других ведомств. Самолет Ил-76 минобороны республики доставил членов комиссии в Актюбинскую область.

Телеграмму с соболезнованиями главе Узбекистана в связи с происшествием направил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью узбекистанцев
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков от имени МЧС России также выразил искренние соболезнования в связи с гибелью граждан Республики Узбекистан в результате возгорания пассажирского автобуса на трассе Самара-Шымкент на территории Республики Казахстан.

Автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана утром 18 января. Сообщается о 52 погибших узбекистанцах, еще троим удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Оба водителя-казахстанца также сумели выбраться из горящего автобуса.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (14)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Происшествие на транспорте, Глава государства



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