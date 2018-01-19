МИД Германии выразил соболезнования в связи с гибелью узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Уполномоченный МИД Германии по Центральной Азии Андреас Пешке выразил соболезнования родным и близким узбекистанцев, погибших в результате пожара в автобусе в Казахстане, сообщает корреспондент Sputnik.
"В Германии глубоко потрясены в связи с трагическим несчастным случаем в Актюбинской области Казахстана, при котором погибли 52 человека. Об этом сообщил уполномоченный МИД Германии по Центральной Азии Андреас Пешке в Берлине и выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв", — отметили в Посольстве Германии в Ташкенте.
Свои соболезнования накануне также выразил посол Германии в Узбекистане Гюнтер Оверфельд во время встречи с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Саидикрамом Ниязходжаевым.
Президент Узбекистана создал специальную правительственную комиссию во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, в состав которой вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и других ведомств.
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