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МИД Германии выразил соболезнования в связи с гибелью узбекистанцев

© Flickr/ Jay Plemon
Политика
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (21)
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Свои соболезнования накануне также выразил посол Германии в Узбекистане Гюнтер Оверфельд во время встречи с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Саидикрамом Ниязходжаевым

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Уполномоченный МИД Германии по Центральной Азии Андреас Пешке выразил соболезнования родным и близким узбекистанцев, погибших в результате пожара в автобусе в Казахстане, сообщает корреспондент Sputnik.

"В Германии глубоко потрясены в связи с трагическим несчастным случаем в Актюбинской области Казахстана, при котором погибли 52 человека. Об этом сообщил уполномоченный МИД Германии по Центральной Азии Андреас Пешке в Берлине и выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв", — отметили в Посольстве Германии в Ташкенте.

Свои соболезнования накануне также выразил посол Германии в Узбекистане Гюнтер Оверфельд во время встречи с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Саидикрамом Ниязходжаевым.

Сгоревший автобус в Казахстане
Пресс-служба МЧС Узбекистана
Сгоревшие в автобусе узбекистанцы были жителями Наманганской области
Напомним, что 18 января в Актюбинской области Казахстана в 9:30 по ташкентскому времени произошло возгорание автобуса, следовавшего по трассе Самара — Шымкент. В автобусе находились 57 человек. В результате пожара 52 пассажира погибли на месте происшествия, пятеро пострадали. Все погибшие являются гражданами Узбекистана. Согласно последним данным, опознано 29 погибших из 52. Все они были жителями Наманганской области.

Президент Узбекистана создал специальную правительственную комиссию во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, в состав которой вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и других ведомств.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (21)
Теги:
Германия, Центральная Азия, Казахстан, Международная политика



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