Главы МИД РФ и Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане

Отдельное внимание Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров уделили практическим шагам по реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Главы МИД обменялись мнениями по комплексу вопросов двустороннего сотрудничества. Отдельное внимание они уделили практическим шагам по реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина в различных форматах.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, развитию ситуации в Афганистане и дальнейших рабочих встреч", — добавили в МИД Узбекистана.

Напомним, делегация республики во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 14-21 января находится в США для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН.

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