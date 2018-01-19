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Переговоры С.Лаврова и А.Камилова в Ташкенте

Главы МИД РФ и Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане

© Sputnik/ Эдуард Песов
Политика
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Отдельное внимание Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров уделили практическим шагам по реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Главы МИД обменялись мнениями по комплексу вопросов двустороннего сотрудничества. Отдельное внимание они уделили практическим шагам по реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина в различных форматах.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, развитию ситуации в Афганистане и дальнейших рабочих встреч", — добавили в МИД Узбекистана.

Напомним, делегация республики во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 14-21 января находится в США для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН.

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Теги:
ООН, Абдулазиз Камилов, Сергей Лавров, Нью-Йорк, Дипломатия



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