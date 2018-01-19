15:50 19 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью гренарни при СП «Inter Silk Pro» Термезского района

Президент посетил инновационное производство коконов шелкопряда

Пресс-служба президента РУз
Политика
Получить короткую ссылку
12320

Главе государства презентовали проекты по развитию сельского хозяйства в Сурхандарьинской области

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения гренарни при совместном предприятии Inter Silk Pro Термезского района, сообщает пресс-служба лидера республики.

На этой станции для разведения гусениц шелкопряда коконы изготавливаются на основе китайской технологии и поставляются на переработку.

Главе государства презентовали проекты по развитию сельского хозяйства в области, организации теплиц, гранатовых, ореховых плантаций, интенсивных садов и виноградников, плантаций кузинии и фисташки, рыбоводческих и птицеводческих комплексов, использованию беспилотных летательных аппаратов для измерения земли.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Сурхандарьинскую область
Пресс-служба президента РУз
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Сурхандарьинскую область

Президент Узбекистана прибыл в Сурхандарьинскую область, чтобы проверить, как в регионе идут социально-экономические реформы.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Сурхандарьинская область, Глава государства



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Медведь, фото из архива
    Дареному медведю…

    Бакинский зоопарк намерен безвозмездно подарить другим зверинцам бурых медведей и даже отпустить в дикую природу благородных оленей.

  • Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева
    Олимпийская жертва

    Чем жертвует биатлонистка Дарья Домрачева ради предстоящих Олимпийских игр – об этом Sputnik рассказала сама легендарная белорусская спортсменка.

  • Мимоза
    Праздник без мимозы

    Аномально теплая зима в Абхазии привела к тому, что один из главных атрибутов Международного женского дня может стать недоступным.

  • XVI съезд РПА. Президент Армении и РПА Серж Саргсян
    Имя, президент, имя!

    Имя четвертого президента Армении объявит в пятницу действующий глава государства, лидер Республиканской партии Серж Саргсян.

  • Социальная сеть Facebook на экране планешета
    Призрак Альпса

    У якобы сожженного участника Украинской добровольческой армии латвийца Микуса Альпса продолжает обновляться страничка в Фейсбуке.

  • Башня замка Вильнюс, зимняя панорама от Гедиминаса
    Литовские "миротворцы"

    Литве присуждена Вестфальская премия "за исключительный пример демократического развития и вклад в мирное развитие континента".

  • Центральные ворота бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау
    Музей ужаса

    В Кишиневе в преддверии Международного дня памяти Холокоста появится музей Холокоста - он будет открыт в Доме национальностей.

  • Бомбардировщик B-52.
    Бомбардировка Эстонии

    Американские стратегические бомбардировщики Б-52 в рамках совместных учений нанесут бомбовые удары по территории Эстонии.

  • Транскам
    Проезда нет!

    Транскавказская автомагистраль, соединяющая Южную Осетию с Россией, зарыта для движения транспорта из-за сильного снегопада и высокой лавинной опасности.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Ниагарские водопады — это водопад Подкова, иногда еще называемый Канадским водопадом, Американский водопад и водопад Фата.
Ледяная стена: снимки Ниагарского водопада в мороз
Мороз превратил заброшенное здание в Екатеринбурге во дворец Снежной королевы
Крещенские морозы: дом в Екатеринбурге стал "дворцом Снежной королевы"
Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
Узбекистанцы погибли в страшном пожаре в Актюбинской области

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054