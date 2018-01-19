Президент посетил инновационное производство коконов шелкопряда

Главе государства презентовали проекты по развитию сельского хозяйства в Сурхандарьинской области

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения гренарни при совместном предприятии Inter Silk Pro Термезского района, сообщает пресс-служба лидера республики.

На этой станции для разведения гусениц шелкопряда коконы изготавливаются на основе китайской технологии и поставляются на переработку.

Главе государства презентовали проекты по развитию сельского хозяйства в области, организации теплиц, гранатовых, ореховых плантаций, интенсивных садов и виноградников, плантаций кузинии и фисташки, рыбоводческих и птицеводческих комплексов, использованию беспилотных летательных аппаратов для измерения земли.

Пресс-служба президента РУз Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Сурхандарьинскую область

Президент Узбекистана прибыл в Сурхандарьинскую область, чтобы проверить, как в регионе идут социально-экономические реформы.

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