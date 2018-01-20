Ташкент выступит площадкой для мирных переговоров по Афганистану

Ташкентская встреча станет продолжением второго заседания "Кабульского процесса", планируемого на конец февраля 2018 года, а также послужит закреплению достигнутых результатов в рамках общих международных усилий на разных уровнях

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Узбекистан и Афганистан выступили с совместной инициативой о проведении в конце марта 2018 года в Ташкенте международной министерской конференции "Афганистан — путь к мирному будущему", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом в ходе выступления на дебатах по Центральной Азии и Афганистану в Совете Безопасности ООН сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Вместе с нашими партнерами в Афганистане и некоторых других странах мы осуществили тщательное предварительное изучение этого вопроса и пришли к выводу, что Ташкентская встреча станет логическим продолжением второго заседания "Кабульского процесса", планируемого на конец февраля 2018 года, а также послужит закреплению достигнутых результатов в рамках общих международных усилий на разных уровнях", — отметил он.

По словам Камилова, проведение форума высокого уровня в Ташкенте должно продемонстрировать, что афганская проблема не останется в новейшей истории прецедентом беспомощности и равнодушия мирового сообщества к противодействию общим для всего человечества вызовам и угрозам.

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Он также заметил, что главными целями многосторонней встречи в Ташкенте станут согласование основных принципов мирного урегулирования в Афганистане, выработка механизма "запуска" переговоров между правительством ИРА и вооруженной оппозицией, а также согласование международных совместных действий по поддержке этого процесса.

По итогам конференции, отметил дипломат, стороны планируют принятие итогового документа — Ташкентской декларации, в которой будут определены основные принципы и условия мирного урегулирования, конкретизированы обязательства афганского правительства и вооруженной оппозиции, а также международного сообщества по запуску переговорного процесса и его поддержки.

Кроме того, сказал Камилов, будет сформирован международный консенсус по вопросам содействия политическому урегулированию в Афганистане, закреплена центральная и координирующая роль афганской стороны в процессе политического урегулирования.

Среди других результатов, по его словам, призыв участников Ташкентской конференции ко всем группам вооруженной оппозиции в Афганистане прекратить насилие и принять участие в переговорном процессе с афганским правительством, а также подтверждение участниками международных обязательств по борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях.

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"Для обеспечения эффективности и результативности конференции, с учетом мнения наших афганских партнеров, мы хотели бы пригласить для участия в её работе Генсека ООН Антониу Гутерреша, спецпредставителя Генсека ООН по Афганистану, Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, глав внешнеполитических ведомств России, Китая, США, Индии, Ирана, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, а также стран Центральной Азии", — сказал Абдулазиз Камилов.

Узбекская сторона, по его словам, также была бы благодарна за поддержку членов Совета Безопасности ООН данной совместной с Афганистаном инициативы, реализация которой продемонстрирует решимость мирового сообщества по обеспечению мира и устойчивого развития в этом государстве.

Напомним, что Узбекистан уже имеет успешный опыт содействия мирному процессу в Афганистане. В 1999 году в Ташкенте по инициативе узбекской стороны состоялась встреча Контактной группы "6+2" на уровне заместителей министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, а также России и США, при участии представителей противоборствующих сторон, в том числе Движения "Талибан". По итогам переговоров была принята "Ташкентская декларация об основных принципах мирного урегулирования конфликта в Афганистане".

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