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Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе

Председатель парламента Грузии едет в Узбекистан

© FB / Irakli Kobakhidze
Политика
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Глава парламента подпишет меморандум о сотрудничестве между парламентом Грузии и Олий Мажлисом Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 20 января отправится в Узбекистан с официальным визитом, сообщает Sputnik Грузия.

Купол над зданием президентского дворца в Тбилиси.
© Sputnik/ Катерина Совдагари
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В рамках визита председатель парламента проведет встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым и председателем нижней палаты парламента Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.

Планируется подписание меморандума о сотрудничестве между парламентом Грузии и Олий Мажлисом Узбекистана.

Также в рамках визита председатель парламента Грузии встретится с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, председателем государственного комитета по инвестициям Азимом Ахмедхаджаевым, главой Госкомитета по развитию туризма Азизом Абдухакимовым и мэром Самарканда Туробжоном Джураевым.

Кроме того, Кобахидзе возложит цветы на могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова и к монументу Независимости и гуманизма, а также осмотрит достопримечательности Самарканда.

Также председатель парламента Грузии проведет встречи с представителями грузинской диаспоры.

Визит завершится 23 января.

Дипломатические отношения между Грузией и Узбекистаном были установлены 19 августа 1994 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и фармацевтики.

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Теги:
Узбекистан, Грузия, Политика



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