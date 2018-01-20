Председатель парламента Грузии едет в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 20 января отправится в Узбекистан с официальным визитом, сообщает Sputnik Грузия.
Планируется подписание меморандума о сотрудничестве между парламентом Грузии и Олий Мажлисом Узбекистана.
Также в рамках визита председатель парламента Грузии встретится с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, председателем государственного комитета по инвестициям Азимом Ахмедхаджаевым, главой Госкомитета по развитию туризма Азизом Абдухакимовым и мэром Самарканда Туробжоном Джураевым.
Кроме того, Кобахидзе возложит цветы на могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова и к монументу Независимости и гуманизма, а также осмотрит достопримечательности Самарканда.
Также председатель парламента Грузии проведет встречи с представителями грузинской диаспоры.
Визит завершится 23 января.
Дипломатические отношения между Грузией и Узбекистаном были установлены 19 августа 1994 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и фармацевтики.
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