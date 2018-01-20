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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов

Камилов принял участие во встрече С5+1 в Нью-Йорке

Sputnik
Политика
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Стороны также обсудили актуальные вопросы укрепления региональной безопасности, противостояния современным вызовам и угрозам

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Встреча руководства МИД стран Центральной Азии и США в формате С5 +1 состоялась в Нью-Йорке, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

"В Нью-Йорке делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских стран и Соединенных Штатов Америки", — говорится в сообщении.

В формате С5+1 также приняли участие министры иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, Кыргызстана — Эрлан Абдылдаев, Таджикистана — Сироджидин Аслов, постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева и заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

В частности, состоялся обмен мнениями по перспективам развития многостороннего взаимодействия в различных сферах, реализации совместных проектов, направленных на укрепление сотрудничества.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Международный пресс-клуб
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"Стороны также обсудили актуальные вопросы укрепления региональной безопасности, противостояния современным вызовам и угрозам", — добавили в МИД Узбекистана.

В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия С5+1 для обсуждения вопросов регионального сотрудничества.

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Теги:
Абдулазиз Камилов, Нью-Йорк, Политика



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