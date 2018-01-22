Глава парламента Грузии: Мирзиёев начал новый этап развития страны

Ираклий Кобахидзе также отметил, что власти двух стран готовы наладить взаимовыгодное сотрудничество

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В воскресенье, 21 января, в Узбекистан с официальным визитом прибыла делегация Грузии во главе с председателем парламента Ираклий Кобахидзе.

© Sputnik/ Катерина Совдагари Узбекистан и Грузия намерены развивать экономическое сотрудничество

Члены грузинской делегации начали свой визит с посещения Государственного комитета по инвестициям, передает ИА "Жахон".

На переговорах речь шла о перспективах развития сотрудничества между Узбекистаном и Грузией в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, транспортно-логистической сферах и о формировании транзитных коридоров.

Кобахидзе особо отметил, что в Узбекистане под руководством президента Шавката Мирзиёева начат новый этап развития страны. Он также подчеркнул, что развивающаяся экономика Грузии, в частности позитивные тенденции в сферах туризма, фармацевтики, пищевой промышленности, позволяют наладить взаимовыгодное сотрудничество.

На встрече были высказаны предложения о проведении бизнес-форумов и консультаций деловых кругов в целях укрепления торгово-экономических, инвестиционных связей между Узбекистаном и Грузией.

Также в рамках визита председатель парламента Грузии встретится с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, главой Госкомитета по развитию туризма Азизом Абдухакимовым и мэром Самарканда Туробжоном Джураевым.

Также Кобахидзе проведет встречи с представителями грузинской диаспоры.

Визит завершится 23 января.

Дипломатические отношения между Грузией и Узбекистаном были установлены 19 августа 1994 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и фармацевтики.

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