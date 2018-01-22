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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Жээнбеков подписал договор о мерах доверия на границе с Узбекистаном

© Официальный сайт президента Кыргызской Республики
Политика
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Документом предусматривается сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о мерах доверия в районе границы с Узбекистаном, направленный на укрепление безопасности и стабильности на приграничной территории.

"Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан по мерам доверия в районе границы, подписанного 6 октября 2017 года в городе Ташкенте", — сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Соглашение будет регулировать вопросы, связанные с взаимоотношениями между Кыргызстаном и Узбекистаном по укреплению безопасности и доверия, сохранению спокойствия и стабильности в районе кыргызско-узбекской государственной границы.

Контрольно-пропускной пункт на границе c Кыргызстаном
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
На кыргызско-узбекском участке границы в сутки пропустят 7 тыс. человек
Документ позволит вести сотрудничество по вопросам региональной безопасности, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств, противодействия новым вызовам и угрозам, а также незаконной миграции через государственную границу.

В последнее десятилетие отношения между Бишкеком и Ташкентом переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая остается неделимитированной после развала СССР. В начале 2016 года Узбекистан и Кыргызстан несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице. После смены власти в Узбекистане был достигнут прорыв в кыргызско-узбекских отношениях. В прошлом году после многолетнего перерыва возобновились переговоры по делимитации госграницы.

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Теги:
граница, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, Узбекистан



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