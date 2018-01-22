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Самолёт авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

Розукулов освобожден от должности гендиректора "Узбекских авиалиний"

© Flickr/ Dan Nevill
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (143)
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Экс-глава национальной авиакомпании проработал в должности гендиректора менее полгода, теперь этот пост занял его первый заместитель Бахтиёр Хакимов

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Улугбек Розукулов снят с поста генерального директора национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", сообщил в понедельник корреспонденту Sputnik источник в НАК.

На его место назначен Бахтиёр Хакимов, который до этого занимал должность первого заместителя гендиректора авиакомпании. Еще раньше он работал директором международного аэропорта Ташкента.

Причину увольнения Розукулова, проработавшего на посту руководителя НАК всего около пяти месяцев, собеседник назвать не смог. Нового руководителя представили сегодня в рамках собрания, которое прошло в компании без участия бывшего главы.

Папка с документами
Sputnik / Алексей Филиппов
Бывший вице-премьер Розукулов возглавил Национальную авиакомпанию
Розукулов до назначения на этот пост работал заместителем премьер-министра республики, а также являлся председателем правления компании "Узавтосаноат". Он выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова, окончил также аспирантуру в институте экономики Российской Академии наук. Является кандидатом экономических наук.

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (143)
Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Улугбек Розукулов, Узбекистан, Отставки и назначения



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    Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества".

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