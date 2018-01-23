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Жээнбеков ратифицировал соглашение с Узбекистаном о воздушном движении

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Соглашение о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения было подписано 6 октября 2017 года в ходе визита в Узбекистан Алмазбека Атамбаева

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Руководитель Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков утвердил закон о ратификации соглашения с Узбекистаном о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения. Об этом передает пресс-служба кыргызского лидера.

Президент Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Официальный сайт президента Кыргызстана
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Согласно тексту документа, стороны должны будут выполнять требования положений Конвенции о международной гражданской авиации, в соответствии с которой каждая страна обладает полным и исключительным суверенитетом над воздушным пространством своей территории.

Соглашения о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения и протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении были подписаны 6 октября 2017 года в ходе визита в Узбекистан Алмазбека Атамбаева, занимавшего тогда пост президента Кыргызстана.

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Теги:
Кыргызстан, Узбекистан



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