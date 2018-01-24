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Грузовой состав на железнодорожном пути

Узбекистан и Афганистан обсудили финансирование новой железной дороги

© Sputnik/ Виталий Аньков
Политика
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Новая железнодорожная линия протяженностью 760 километров позволит создать транспортный экономический коридор на северо-западе Афганистана

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Вице-премьер Узбекистана Жамшид Кучкаров в ходе переговоров в Афганистане обсудил вопросы финансирования железной дороги Мазари-Шариф-Герат. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

"На переговорах в Кабуле были обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-афганского диалога на высшем уровне в Ташкенте в декабре 2017 года, а также проведены межминистерские консультации по вопросам внешнего финансирования проекта железнодорожной линии по маршруту "Мазари-Шариф-Герат" со стороны финансовых институтов", — указывает внешнеполитическое ведомство.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Афганистана Ашраф Гани
© Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистана
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Ранее первый вице-премьер Узбекистана Ачилбай Раматов сообщал, что новая железнодорожная линия протяженностью 760 километров позволит создать транспортный экономический коридор на северо-западе Афганистана.

Отметим, правительственная делегация республики Узбекистан во главе с Кучкаровым посетила с рабочим визитом Афганистан, в рамках которого прошли переговоры узбекской делегации с президентом Афганистана Ашрафом Гани, представителями правительства, а также Всемирного банка, Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

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Теги:
Афганистан, Узбекистан



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