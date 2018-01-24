МИД: Узбекистан и Словакия готовы наращивать взаимную торговлю

Стороны готовы поощрять деловые контакты между представителями бизнеса Узбекистана и Словакии

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В среду, 24 января, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Словакии Яна Бори.

Посол вручил копию верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД республики.

© МИД Узбекистана / Анвар Ильясов Посол Словацкой Республики в Узбекистане Ян Бори

В ходе прошедшей беседы Абдулазиз Камилов и Ян Бори обсудили актуальные вопросы узбекско-словацких отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Как было подчеркнуто, стороны обладают значительным потенциалом для наращивания взаимной торговли, поставок конкурентоспособной продукции и в этой связи готовы поощрять деловые контакты между представителями бизнеса Узбекистана и Словакии.

На встрече также рассмотрены некоторые международные и региональные проблемы.

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