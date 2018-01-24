Мирзиёев обсудил с Назарбаевым график предстоящих встреч

Главы Узбекистана и Казахстана в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеседовал по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Акорды, в ходе разговора Назарбаев выразил соболезнования Шавкату Мирзиёеву в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области 18 января.

"Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В завершение беседы стороны рассмотрели график предстоящих встреч", — говорится в сообщении.

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Напомним, трагедия в Казахстане разыгралась утром 18 января.

Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все — граждане Узбекистана. Пятерым удалось спастись.

Власти Узбекистана назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, среди них его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.

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