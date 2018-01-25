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Белый дом в Вашингтоне

Вашингтон представит новый законопроект по миграции 29 января

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Политика
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Законопроект будет содержать четыре аспекта: охрану границ и ликвидацию "лазеек" в законах, прекращение семейной миграции, отмену визовых лотерей и "постоянное решение" по программе DACA

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Администрация США представит новые законодательные инициативы по миграции 29 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Президент США Дональд Трамп
AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп: больше никаких лотерей грин-карт
"На основе консультаций (с членами конгресса. — Ред.) Белый дом в понедельник обнародует законодательный проект, представляющий собой компромисс, который могут поддержать члены обеих партий (республиканцы и демократы. — Ред.). Мы призываем сенат рассмотреть его", — заявила Сандерс на брифинге.

По ее словам, законопроект будет содержать четыре ранее согласованных аспекта: охрану границ и ликвидацию "лазеек" в законах, прекращение так называемой цепной или семейной миграции, отмену визовых лотерей и "постоянное решение" по программе DACA, которая позволяет оставаться в США детям мигрантов или мигрантам, прибывшим в страну в детском возрасте и не имеющим легального статуса.

"После десятилетий бездействия конгресса нам пора решить эти проблемы раз и навсегда", — добавила Сандерс.

В конце 2017 года в Нью-Йорке было совершено несколько террористических атак.

Офицер полиции на посту у здания Капитолия в Вашингтоне
Brendan SMIALOWSKI / AFP
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Узбекистанец Сайфулло Саипов 31 октября протаранил на грузовике людей во имя ИГ (организация запрещена в РФ и ряде других стран). Его жертвами стали восемь человек. Позднее выяснилось, что Саипов переехал в Штаты благодаря диверсификационной лотерее (Diversity Visa Lottery Program) — программе, по которой разыгрывается право на получение статуса постоянного жителя Америки.

Одиннадцатого декабря в подземном переходе произошел взрыв. К телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "самодельное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". Преступник приехал в США по программе семейной миграции.

Теги:
миграция, Борьба с терроризмом, США



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