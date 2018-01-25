Вашингтон представит новый законопроект по миграции 29 января

Законопроект будет содержать четыре аспекта: охрану границ и ликвидацию "лазеек" в законах, прекращение семейной миграции, отмену визовых лотерей и "постоянное решение" по программе DACA

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Администрация США представит новые законодательные инициативы по миграции 29 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

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"На основе консультаций (с членами конгресса. — Ред.) Белый дом в понедельник обнародует законодательный проект, представляющий собой компромисс, который могут поддержать члены обеих партий (республиканцы и демократы. — Ред.). Мы призываем сенат рассмотреть его", — заявила Сандерс на брифинге.

По ее словам, законопроект будет содержать четыре ранее согласованных аспекта: охрану границ и ликвидацию "лазеек" в законах, прекращение так называемой цепной или семейной миграции, отмену визовых лотерей и "постоянное решение" по программе DACA, которая позволяет оставаться в США детям мигрантов или мигрантам, прибывшим в страну в детском возрасте и не имеющим легального статуса.

"После десятилетий бездействия конгресса нам пора решить эти проблемы раз и навсегда", — добавила Сандерс.

В конце 2017 года в Нью-Йорке было совершено несколько террористических атак.

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Узбекистанец Сайфулло Саипов 31 октября протаранил на грузовике людей во имя ИГ (организация запрещена в РФ и ряде других стран). Его жертвами стали восемь человек. Позднее выяснилось, что Саипов переехал в Штаты благодаря диверсификационной лотерее (Diversity Visa Lottery Program) — программе, по которой разыгрывается право на получение статуса постоянного жителя Америки.

Одиннадцатого декабря в подземном переходе произошел взрыв. К телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "самодельное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". Преступник приехал в США по программе семейной миграции.