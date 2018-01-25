Вашингтон представит новый законопроект по миграции 29 января

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Администрация США представит новые законодательные инициативы по миграции 29 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
По ее словам, законопроект будет содержать четыре ранее согласованных аспекта: охрану границ и ликвидацию "лазеек" в законах, прекращение так называемой цепной или семейной миграции, отмену визовых лотерей и "постоянное решение" по программе DACA, которая позволяет оставаться в США детям мигрантов или мигрантам, прибывшим в страну в детском возрасте и не имеющим легального статуса.
"После десятилетий бездействия конгресса нам пора решить эти проблемы раз и навсегда", — добавила Сандерс.
В конце 2017 года в Нью-Йорке было совершено несколько террористических атак.
Одиннадцатого декабря в подземном переходе произошел взрыв. К телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "самодельное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". Преступник приехал в США по программе семейной миграции.