На форуме в США обсудили внешнюю политику Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Институте Центральной Азии и Кавказа в Вашингтоне состоялся форум "Внешняя политика Узбекистана: преобразования и преемственность при новом руководстве", передает МИД РУ.

В ходе форума председатель института отметил, что Узбекистан взял курс на сближение с соседями, серьезно укрепился диалог с ведущими западными странами, в том числе с США.

Директор Центра военно-политических исследований Гудзоновского института Ричард Вайц обратил внимание на то, что внешнеполитические инициативы Узбекистана открывают новые возможности для всей Центральной Азии.

По итогам форума было объявлено о проведении в ближайшие месяцы еще двух аналогичных мероприятий в Вашингтоне, посвященных реформам в Узбекистане в сфере государственного управления и защиты прав человека, а также экономической модернизации страны под руководством Шавката Мирзиёева.