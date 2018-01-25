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Шавкат Мирзиёев на заседании

На форуме в США обсудили внешнюю политику Узбекистана

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В мероприятии приняли участие представители исследовательских институтов, неправительственных организаций, СМИ и дипломатического корпуса

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Институте Центральной Азии и Кавказа в Вашингтоне состоялся форум "Внешняя политика Узбекистана: преобразования и преемственность при новом руководстве", передает МИД РУ.

Инагурация президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
© Пресс-служба президента Республики Узбекистан
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В ходе форума председатель института отметил, что Узбекистан взял курс на сближение с соседями, серьезно укрепился диалог с ведущими западными странами, в том числе с США.

Директор Центра военно-политических исследований Гудзоновского института Ричард Вайц обратил внимание на то, что внешнеполитические инициативы Узбекистана открывают новые возможности для всей Центральной Азии.

По итогам форума было объявлено о проведении в ближайшие месяцы еще двух аналогичных мероприятий в Вашингтоне, посвященных реформам в Узбекистане в сфере государственного управления и защиты прав человека, а также экономической модернизации страны под руководством Шавката Мирзиёева.

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Теги:
внешняя политика, Шавкат Мирзиёев, Вашингтон, Центральная Азия, Узбекистан



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