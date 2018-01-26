11:21 26 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-4°C
Прямой эфир
Поиск
Пожар

В Южной Корее свыше 40 человек погибли во время пожара в больнице

© Sputnik/ Алексей Вовк
Политика
Получить короткую ссылку
26 0 0

Ранее стало известно, что 79 человек получили ранения разной степени тяжести, девять из них в тяжелом состоянии

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Количество жертв пожара в южнокорейской больнице возросло до 41 человека, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Ранее стало известно, что 79 человек получили ранения разной степени тяжести, девять из них в тяжелом состоянии.

Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо утром в 7.32 (01.32 мск), на его тушение ушло около двух часов. В пятиэтажной больнице находились 111 пациентов.

Президент страны Мун Чжэ Ин, созвав в этой связи экстренное совещание, потребовал принять меры по предотвращению подобных трагедий, сообщил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации Пак Су Хён.

Теги:
пожар, Южная Корея



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения на полигоне Алагяз
    Горы по плечо

    Российские военнослужащие базы ЮВО в Армении на занятиях по "экстремальному" вождению бронетехники успешно преодолели все горные препятствия.

  • Флаги США и Евросоюза, архивное фото
    Упрямая Латвия

    Европейцы признали антироссийские санкции США негодным инструментом, который не работает, но Латвия продолжает упрямиться.

  • Здание компании Лаборатория Касперского в Москве, архивное фото
    Тема для разговора

    "Лаборатория Касперского" продолжит диалог с властями Литвы после того, как они запретили госструктурам использовать продукцию компании.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Актер и поэт Владимир Высоцкий (1938-1980) с гитарой на фоне афиш с репертуаром Театра на Таганке.
Владимир Высоцкий: "Если не любил — значит, и не жил"
Высоцкий жив? Что узбекистанцы помнят и знают о творчестве поэта
Высоцкий жив? Что узбекистанцы помнят и знают о творчестве поэта
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054