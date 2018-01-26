В Южной Корее свыше 40 человек погибли во время пожара в больнице

Ранее стало известно, что 79 человек получили ранения разной степени тяжести, девять из них в тяжелом состоянии

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Количество жертв пожара в южнокорейской больнице возросло до 41 человека, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Ранее стало известно, что 79 человек получили ранения разной степени тяжести, девять из них в тяжелом состоянии.

Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо утром в 7.32 (01.32 мск), на его тушение ушло около двух часов. В пятиэтажной больнице находились 111 пациентов.

Президент страны Мун Чжэ Ин, созвав в этой связи экстренное совещание, потребовал принять меры по предотвращению подобных трагедий, сообщил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации Пак Су Хён.