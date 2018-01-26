Шавкат Мирзиёев соболезнует Южной Корее в связи с пожаром в больнице

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Южной Кореи Мун Чже Ину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в больнице города Мирян, сообщает пресс-служба главы республики.

Число пострадавших во время пожара Корее достигло 79, девять из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Жертвами происшествия стали более 40 человек.

Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мирян провинции Кёнсан-Намдо утром в 07.32 (03.32 по Ташкенту). На его тушение ушло около двух часов. В больнице находились 111 пациентов.