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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на неформальной встрече глав государств СНГ

Шавкат Мирзиёев соболезнует Южной Корее в связи с пожаром в больнице

© Sputnik/ Алексей Дружинин
Политика
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Жертвами происшествия стали более 40 человек

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Южной Кореи Мун Чже Ину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в больнице города Мирян, сообщает пресс-служба главы республики.

Число пострадавших во время пожара Корее достигло 79, девять из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Жертвами происшествия стали более 40 человек.

Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мирян провинции Кёнсан-Намдо утром в 07.32 (03.32 по Ташкенту). На его тушение ушло около двух часов. В больнице находились 111 пациентов.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Южная Корея, Глава государства, Пожар



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