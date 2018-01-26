Камилов обсудил с послом Британии встречу с главой МИД королевства

Стороны обсудили предстоящие контакты, а также достигнутые ранее договоренности

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кристофера Аллана.

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В ходе состоявшейся беседы рассмотрены отдельные вопросы узбекско-британской повестки дня, практические аспекты реализации ранее достигнутых договоренностей, а также предстоящих контактов на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.

В декабре был заключен контракт с британской компанией NordGold для изучения перспектив освоения десяти золоторудных площадей и дальнейших инвестиций.