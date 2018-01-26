О чем по телефону говорили Мирзиёев и Путин

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Сегодня, 26 января, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе беседы главы двух государств с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие и поступательное укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Россией.
Взаимный товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 20% и достиг 4,5 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Руководители Узбекистана и России также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, рассмотрели график предстоящих встреч
и мероприятий на различных уровнях.