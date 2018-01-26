О чем по телефону говорили Мирзиёев и Путин

Президенты с удовлетворением отметили увеличение товарооборота между странами на 20%, что составляет 4,5 миллиарда долларов

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Сегодня, 26 января, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе беседы главы двух государств с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие и поступательное укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Россией.

© Sputnik/ Алексей Дружинин Первым на заседании глав стран СНГ Путин поприветствовал Мирзиёева

В настоящее время в Узбекистане с участием ведущих российских компаний и банков реализуются крупные инвестиционные проекты в энергетическом секторе, нефтегазовом комплексе, металлургии, машиностроении, текстильной и пищевой отраслях, фармацевтике, промышленности строительных материалов и других приоритетных направлениях.

Взаимный товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 20% и достиг 4,5 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Руководители Узбекистана и России также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, рассмотрели график предстоящих встреч

и мероприятий на различных уровнях.