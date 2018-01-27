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Сотрудник милиции. Архивное фото

В МВД Узбекистана – новые назначения

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (144)
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Назначения на ключевые должности произошли в УВД Хорезмской, Андижанской, Ферганского и Самаркандской областей

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произошли новые назначения, сообщает Uznews.uz.

Подполковник Хожаназаров Сатбай Бектурсинович стал начальником управления по уголовному розыску УВД Хорезмской области.

Майор Исмоилов Исомиддин Бахриддинович назначен начальником управления по профилактике правонарушений УВД Андижанской области.

Подполковник Алавиддинов Ганижон Мухиддинович — начальником управления по пожарной безопасности УВД Хорезмской области.

Милиция в Узбекистане
AP Photo / Anvar Ilyasov
Кадровые назначения произведены в системе МВД республики
Подполковник Гоибназаров Абдулходи Абдусубхонович занял пост начальника информационно-аналитического и организационно-инспекторского отдела Ферганского УВД.

Подполковник Машарипов Азамат Янгибоевич — начальника отдела по обеспечению безопасности общественного транспорта УВД Хорезмской области.

Подполковник Ортиков Сирожиддин Саъдуллаевич стал начальником РУВД Иштиханского района Самаркандской области.

Майор Дадахонов Шавкат Шокирович — начальником РУВД города Маргилан Ферганской области.

Подполковник Абдуллаев Абдулла Хабибуллаевич — начальником РУВД Боготского района Хорезмской области.

Майор Пирязов Жамолбек Косимович — начальником РУВД Янгибазарского района Хорезмской области.

Майор Ражабов Мансур Хайитбоевич — начальником РУВД Ургенчского района Хорезмской области.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (144)
Теги:
Узбекистан



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    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

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    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

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