В МВД Узбекистана – новые назначения

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произошли новые назначения, сообщает Uznews.uz.
Подполковник Хожаназаров Сатбай Бектурсинович стал начальником управления по уголовному розыску УВД Хорезмской области.
Майор Исмоилов Исомиддин Бахриддинович назначен начальником управления по профилактике правонарушений УВД Андижанской области.
Подполковник Алавиддинов Ганижон Мухиддинович — начальником управления по пожарной безопасности УВД Хорезмской области.
Подполковник Машарипов Азамат Янгибоевич — начальника отдела по обеспечению безопасности общественного транспорта УВД Хорезмской области.
Подполковник Ортиков Сирожиддин Саъдуллаевич стал начальником РУВД Иштиханского района Самаркандской области.
Майор Дадахонов Шавкат Шокирович — начальником РУВД города Маргилан Ферганской области.
Подполковник Абдуллаев Абдулла Хабибуллаевич — начальником РУВД Боготского района Хорезмской области.
Майор Пирязов Жамолбек Косимович — начальником РУВД Янгибазарского района Хорезмской области.
Майор Ражабов Мансур Хайитбоевич — начальником РУВД Ургенчского района Хорезмской области.