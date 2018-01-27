Узбекистан установил дипломатические отношения с Непалом

Узбекистан и Непал выразили желание развивать и укреплять взаимопонимание, дружбу и сотрудничество между двумя странами, руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В пятницу, 26 января, в Нью-Йорке прошла церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Федеративной Демократической Республикой Непал.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, от имени правительств двух стран документ подписали постоянные представители Узбекистана и Непала при ООН.

В документе отмечается, что "Республика Узбекистан и Непал, желая развивать и укреплять взаимопонимание, дружбу и сотрудничество между двумя странами, руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций и международным правом, решили установить дипломатические отношения, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года".

Непал стал 134-м государством, с которым Узбекистан установил дипотношения.